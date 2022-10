Juan Pablo Freytes y el mensaje para los hinchas de la Lepra

Juan Pablo Freytes Independiente Rivadavia....jpg El defensor se lamentó por la eliminación del Reducido Foto: Martín Pravata (UNO)

El jugador, que llegó de Newell's Old Boys, no anduvo con vueltas y fue claro en sus conceptos: "Veníamos a buscar la clasificación a la cancha de Gimnasia y Esgrima y no lo pudimos lograr, nos vamos con bronca. Le pedimos disculpas a toda la gente de la Lepra".

Freytes se refirió al apoyo que han tenido de los hinchas. En el día previo al partido, los hinchas coparon el Gargantini con un banderazo. "Nos hicieron el aguante y no pudimos ganar. Pero el año que viene iremos por la revancha. Vamos a dar todo de vuelta para jugar por el ascenso", agregó el futbolista, que se lo notó muy golpeado anímicamente".

El defensor añadió: "Nosotros teníamos mucha ilusión que podíamos superarlos y pasar a la siguiente fase. Se dio un resultado adverso, que no esperábamos".

Con respecto al trámite del encuentro, opinó: "Gimnasia no tuvo demasiadas situaciones, pero marcaron el gol. Nosotros tuvimos algunas chances. Es una lástima haber perdido este partido", cerró el jugador.

Independiente Rivadavia cerró un gran campeonato a pesar de la derrota ante Gimnasia y Esgrima.

Independiente Rivadavia.JPG El twit de Independiente Rivadavia, tras la derrota frente a Gimnasisa y Esgrima.

¿Seguirá Gabriel Gómez?

El entrenador Gabriel Gómez analizará si sigue o no en Independiente Rivadavia. El Comandante firmó un contrato por tres años. Se vienen días claves en el futuro del equipo que preside Carlos Alberto Castro.