Juan Musso, el arquero campeón de la Europa League que Scaloni no convocó a la Copa América

A pesar de no haber sido convocado por Lionel Scaloni, quien eligió a Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Franco Armani como los arqueros para la Copa América, el campeón de la Europa League destacó su compromiso: “Ellos saben que estoy preparado, que siempre quiero estar. Muchas veces no me tocaba jugar o estar en la tribuna. Yo siempre quise estar. La Selección fue siempre mi prioridad y mi sueño más grande".

