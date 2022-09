Juan Martín Lucero suma goles y récords en el Colo Colo

►Te puede interesar: Juan Martín Lucero, goleador y figura del Colo Colo puntero

lucero 1.jpg Juan Martín Lucero atraviesa un gran momento en el Colo Colo

Mientras la dirigencia colocolina ya trabaja para prorrogar su vínculo con el club, Lucero está segundo en la tabla de goleadores con 14 tantos (solo 2 de penal), dos menos que el líder, su compatriota Fernando Zampedri, de la Universidad Católica.

En el vencedor, otros compatriotas del goleador fueron titulares: el zaguero Emiliano Amor (ex Vélez) y el volante Agustín Bouzat (ex Defensa y Justicia y Vélez).

En el perdedor participaron el arquero Leandro Requena (ex Talleres y Ferro, entre otros); Alejandro Camargo (ex Godoy Cruz) y el delantero Gastón Lezcano (ex Barracas Central y Cañuelas).

Tras la fecha 25 Colo Colo lidera con 54 puntos; Ñublense y Curicó Unido tienen 42; Palestino y Audax Italiano, 37; la Católica, Unión Española y O'Higgins, 36.

https://twitter.com/ColoColo/status/1570400632686739457 ¡Llegaron los goles!



Disfruta de las anotaciones de Juan Martín Lucero y Alexander Oroz en el triunfo ante Cobresal #VamosColoColo pic.twitter.com/7haR9qOhFh — Colo-Colo Oficial (@ColoColo) September 15, 2022

Juan Martín Lucero, en la historia reciente de Colo Colo

Con sus 14 goles en el actual torneo, Juan Martín Lucero ya igualó la marca de Ezequiel Miralles en el Nacional 2010 y puede alcanzar a Esteban Paredes y Lucas Barrios, dos históricos del Colo Colo.

Barrios marcó 19 tantos en el Apertura 2008 y 18 en el Clausura de ese año, incluso en 2009 fue vendido por el Cacique nada menos que al Borussia Dortmund de Alemania.

lucero 3.jpg

Paredes es el goleador histórico de la Primera División e hizo 14 goles en el Clausura 2011, pero luego volvió al club para marcar 16 tantos en el Clausura 2014 y 19 en el Campeonato 2018.

Faltando 5 fechas para finalizar el Campeonato Nacional el Gato Lucero, quien también hizo 4 goles en la Copa Chile, 4 en la Copa Libertadores y uno en la Sudamericana, intentará batir esas marcas.

Los torneos más productivos de la carrera de Lucero fueron 13 en Vélez (2021) y 16 en la Super Liga de Malasia con el Johor.