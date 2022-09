Juan Martín Lucero, goleador y figura del Colo Colo puntero

lucero 2.jpg Juan Martín Lucero está en un gran momento en el Colo Colo

El Gato Juan Martín Lucero, ex Defensa y Justicia, Independiente y Godoy Cruz, entre otros clubes, inició el camino del amplio éxito del puntero, a los 19' del primer tiempo, en el que aumentaron Gabriel Suazo (30') y Amor (40').

En el complemento, el peruano Gabriel Costa (21'), de penal, decoró el contundente resultado para el puntero, que también contó de titular con el extremo izquierdo Agustín Bouzat, también ex Vélez, además de haber jugado en Boca y Defensa y Justicia.

Colo Colo 4 - 0 Unión Española | Campeonato Plan Vital 2022 - Fecha 24

Otro que participó desde el inicio en el ganador fue el volante Leonardo Gil, ex Estudiantes y Rosario Central, entre otros, quien fue expulsado por doble amonestación en el segundo período.

Por su parte, Curicó Unido venció 2 a 0 a La Calera y es único escolta con 42 puntos.

La trayectoria de Juan Martín Lucero

Defensa y Justicia (2010-2014)

Independiente (2014-2016)

Johor Darul Takzim FC (2016)

Club Tijuana (2017-2021)

Godoy Cruz (2019)

Defensa y Justicia (2019-2020)

Vélez (2020-2021)

Colo-Colo (2022)

Juan Martín Lucero y un gran año en Colo Colo

Nacido en Junín hace 30 años, Juan Martín Lucero es el futbolista con más goles producidos en el Campeonato de la AFP 2022, producto de 13 goles y 5 asistencias, números que le permiten ser segundo la tabla de goleadores detrás de Fernando Zampedri, que tiene 14.

lucero 3.jpg

Con 22 goles en lo que va de temporada (34 partidos), Lucero destacó el trabajo del plantel y el cuerpo técnico. “Yo necesito al equipo para rendir. Si no fuera por los chicos y el cuerpo técnico que me apoya, yo no tendría el rendimiento que tengo”, aseguró.

“Hay que seguir con humildad y seriedad para conseguir el objetivo lo antes posible. Venimos trabajando muy bien desde que comenzó el torneo, hemos mantenido el nivel y eso está reflejado en los números. Podemos ganar, empatar o perder, pero la idea siempre es la misma y seguiremos por más”, destacó.