Juan Manuel Sara: "Siento que tuvimos una actuación sublime"

Juan Manuel Sara Deportivo Maipú 1.jpg Sara reconoció que su equipo tuvo una actuación sublime. Foto: Diario UNO

El conductor del Deportivo Maipú desbordó de felicidad por el triunfo ante San Telmo y reconoció: "Siento que hicimos un partidazo, fuimos muy superiores, es difícil ver a un equipo que genere 20 situaciones de gol. El rival al que enfrentamos venía de empatar ante Nueva Chicago y con Almagro perdió en los últimos minutos, siento que tuvimos una actuación sublime ".

►TE PUEDE INTERESAR: Sebastián Villa, a juicio por lesiones y violencia de género

"Me parece que tendríamos que haber terminado el partido con una mayor diferencia en el marcador, eso es lo que me da bronca porque soy muy exigente", agregó el DT.

Sobre la racha adversa de 7 partidos sin ganar, opinó: "Creo que en esos partidos que no pudimos ganar, hubieron muchos empates. Habíamos tenido buenos partidos frente a San Martín de San Juan y Chaco For Ever, pero no los pudimos ganar"

"El equipo generalmente es superior al rival, ante San Telmo jugamos muy bien y es lo que me deja conforme. Este es el fútbol que nos representa, los jugadores se abrazaron a esta idea, estamos haciendo una gran campaña y tenemos que seguir por este camino".

►TE PUEDE INTERESAR: Mundial de Qatar 2022: confirmaron los 5 cambios y ampliaron a 26 jugadores la lista

Juan Manuel Sara afirmó estar muy conforme con el plantel que sumó cuatro refuerzos. "La verdad es que estoy contento con el plantel que contamos, tenemos un equipo muy competitivo y los jugadores que han llegado son importantes. Han venido a sumar".

Deportivo Maipú-.jpg Deportivo Maipú tuvo un gran partido ante San Telmo y retornó a la victoria. Foto: Prensa Deportivo Maipú

Deportivo Maipú se enfrentará ante Gimnasia y Esgrima en el estadio Víctor Legroglie el próximo sábado 18 de junio desde las 15.30. por la 20° fecha. Sobre este choque, opinó: "Vamos a jugar un partido muy duro. Gimnasia es un equipo que juega muy bien y será un lindo partido entre dos equipos que juegan bien al fútbol".