Juan Manuel Sara se lamentó por la derrota del Deportivo Maipú con All Boys

"Era un partido muy importante para acomodarnos en la tabla de posiciones y no pudimos resolverlo. Ellos no generaron mucho y se pusieron arriba en el marcador. Después lo empatamos y rápidamente se pusieron en ventaja nuevamente. No fue el mejor partido nuestro", arrancó diciendo el entrenador en conferencia de prensa.

IMG-20240804-WA0052 (1).jpg Deportivo Maipú, el equipo orientado por Juan Manuel Sara perdió tras dos triunfos seguidos en su cancha. Foto: Axel Lloret7 Diario UNO

El ex DT de Ferro, entre otros equipos, hizo una significativa autocrítica y manifestó: "Nos duele perder este partido, como el último traspié con Chacarita. Son encuentros fundamentales. No nos queda otra que seguir trabajando, tenemos un plantel con mucha juventud con falta de experiencia".

Sobre el descuento de Federico Rasic y el posterior incremento de la diferencia por parte de Agustín Gallo, Juan Manuel Sara reconoció: "Cuando lo empatamos el partido, y nos marcaron el segundo creo que hubo falta de oficio".

"Ahora hay que trabajar en lo que viene que es Tristán Suárez. Todavía quedan muchas fechas y estamos en e lote de los equipos que pretenden ingresar al Reducido", cerró el DT.