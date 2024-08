El Gato Oldrá se mostró conforme con la victoria de Godoy Cruz y destacó a Salomón Rodríguez: "Ha hecho un gran esfuerzo"

salomon.jpeg Salomón Rodríguez fue el autor del único gol del encuentro ante Argentinos Juniors. Foto: Nicolás Ríos/UNO.

Sin embargo, la felicidad primó sobre el entrenador y su cuerpo técnico no solo por la victoria sino por el retorno al gol de Salomón Rodríguez, quien no convertía desde diciembre de 2023. "Estoy feliz porque los delanteros sufren mucho cuando no hacen goles. Normalmente ellos viven del gol y él por ahí no había tenido la chance de hacer muchos goles pero la siguió peleando y es merecido que hoy tenga esta chance. Creo que es un gran futbolista. Cuando llegó hizo muchos goles y los va a volver a hacer. Estoy feliz porque él ha hecho un gran esfuerzo y hoy haber hecho el gol, y después llorar, demuestra que tiene un gran sentimiento y a nosotros nos hace seguir apoyándolo. Si él vuelve a tener esa confianza que tenía, nos va a dar muchas cosas", profesó Daniel Oldrá sobre el autor del único gol del encuentro, Salomón Rodríguez.

oldra salomon.jpeg El sentido abrazo entre Salomón Rodríguez y el Gato Oldrá tras el gol del delantero. Foto: Nicolás Ríos/UNO.

Godoy Cruz llegó a este partido luego de caer 3 a 0 frente a Racing, vencer a River 2 a 1 y perder 1 a 0 frente a Belgrano. Sobre esta seguidilla e intensidad de partidos, los descansos y el estado físico del plantel, Oldrá expresó: "Nos ha tocado jugar cada cuatro días, con un viaje, y a su vez tener en cuenta la carga emotiva de lo que es jugar contra River y Racing, equipos grandes. No hemos tenido la chance de poder descansar bien. El equipo, físicamente, creo que está muy bien pero por ahí estamos sintiendo el desgaste de este tramo que se han jugado cuatro partidos en menos de quince días y se hace difícil. De todas maneras hoy me voy contento. Vamos a tener semana larga y la posibilidad de recuperar a los que están lesionados más los que hoy han hecho un gran esfuerzo".

oldra2.jpeg Foto: Nicolás Ríos/UNO.

Por último, el Gato Oldrá trazó el horizonte de Godoy Cruz para esta segunda mitad del año. "El objetivo es seguir peleándola y estar lo más arriba posible. Si tuviéramos los tres puntos que nos sacaron, más el partido con San Lorenzo, podríamos estar hoy a un punto, en la tabla general, de Estudiantes que es el último clasificado. Vamos a intentarlo, como lo venimos haciendo, por ahí no tenemos un juego vistoso pero mis futbolistas están dejando el alma en la cancha. Cuando se puede jugar, se juega. Cuando no, se mete y se sufre y tratamos de competir todo el tiempo, que eso nos ha llevado en los otros torneos a estar peleándola así que seguro que lo vamos a intentar. Después veremos adónde nos toca llegar".

La conferencia de prensa completa de Daniel Oldrá