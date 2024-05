Daniel Oldrá habló sin vueltas tras el empate entre el Tomba y la Lepra: "Yo no vine a empatar"

Oldrá.jpg Daniel Oldrá dijo que el Tomba quería ganar, pero no pudo. Foto: Cristian Lozano

"Seguro que no fue un gran partido, por ahí la emoción estuvo un poco más en la tribuna que en el juego, pero claramente dejaron la vida por este espectáculo", expresó el Gato.

"Es difícil jugar este tipo de partidos. Fue una semana atípica, yo nunca he visto desde que estoy dirigiendo a tantos periodistas acá, también me pone contento porque ha sido un partido súper importante, el futbolista lo siente, a veces no quiere perder y se limita en algunas situaciones. Fue un partido muy emotivo que lo esperaba mucha gente", expresó el Gato.

Daniel Oldrá afirmó que no está mal que Godoy Cruz haya sacado un punto en cancha de Independiente Rivadavia.

"Estos son partidos con mucha tensión y más para los que somos de Mendoza por lo que se vive en Independiente-Godoy Cruz. Ellos sacaron un central, se quedaron con una línea de cuatro e intentamos ser un poco ser más directos para ganar, pero no pudimos. No se jugaban grandes cosas porque recién empieza el torneo", admitió.

"Siempre la intención nuestra es la de ganar. Hoy nos tocó venir de visitantes con todo el público en contra y creo que llevarse un punto de acá también sirve, pero tenemos que seguir pensando en lo que viene ahora, había mucha ilusión de ganar, pero no pudimos hacerlo. Trataremos de mejorar, nos tocó perder con Barracas y ahora empatamos con Independiente, tenemos que seguir sumando para la tabla de las copas", dijo.

Daniel Oldrá habló de la lesión de Leyes

"El Negro (Leyes) tuvo un golpe en la cabeza, me parece que se cortó un poquito y decidicimos que saliera, no es nada grave gracias a Dios", cerró al hablar de la salida del volante Bruno Leyes por una lesión.