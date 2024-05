Juan Manuel Sara reconoció la gran labor del equipo en la victoria del Deportivo Maipú sobre Ferro

Juan Manuel Sara, entrenador del Cruzado, llenó de elogios a sus futbolistas por dar vuelta el resultado luego de que caía 1 a 0 al final del primer tiempo.

Sara2 (2).jpeg Sara alabó la actitud del Deportivo Maipú de ir a buscar el partido. Cristian Lozano/UNO

"Los chicos hicieron un partidazo. Fueron 15 minutos donde no estuvimos a la altura, donde nos faltó intensidad. Sabíamos que estábamos jugando con uno de los mejores planteles de la categoría. Un equipo que venía de tres triunfos, el equipo con más goles a favor, tiene mucha jerarquía. Y si no estás al 100% no podés competir", sentenció el DT luego del triunfo.