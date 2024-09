Juan Manuel Sara elogió a sus jugadores en la victoria del Deportivo Maipú: "Fue un partido muy prolijo del equipo"

Sara1 (2).jpeg La seriedad de Juan Manuel Sara en el partido frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Foto: Walter Talotti/UNO.

"Fue un partido muy prolijo del equipo, no sufrimos prácticamente nada contra un equipo que sabemos la jerarquía que tiene. Tuvimos la pelota, la buscamos. Tampoco era fácil porque ellos tenían línea de cinco, con mucha gente amontonada atrás, y no es fácil encontrar los espacios. Pero en una jugada lo pudimos hacer, nos pusimos en ventaja y después manejamos el partido y pudimos meter el segundo gol", analizó en primera instancia el DT del Cruzado.

Misael.jpeg Misael Sosa fue el autor de uno de los goles del Deportivo Maipú. Foto: Walter Talotti/UNO.

La caída por 4 a 0 ante Güemes dejó mucha tela para cortar en el Deportivo Maipú de cara al encuentro que hoy se disputó ante el Lobo jujeño. Al respecto de aquel partido y cómo fue el trabajo en la semana con el plantel, Juan Manuel Sara valoró: "Ese partido no me gustó nada el equipo. No somos esa versión, nunca tuvimos un partido tan malo como ese. Hoy dimos vuelta la página, los chicos hicieron un partido muy prolijo, bueno, y pudimos sacarlo adelante".