Juan Manuel Sara dirige al Deportivo Maipú puntero e invicto: "No hay que pensar más allá"

sara 3.jpg

"Ellos no pudieron jugar y creo que nosotros fuimos los que lo impedimos. Los maniatamos y fuimos justos ganadores. Cuando tuvimos que tener la pelota la tuvimos y cuando tuvimos que sufrir, sufrimos, pero la verdad es que el equipo hizo un partido muy completo", insistió Juan Manuel Sara.

"Hicimos dos buenos partidos, nos tocó ganar y ahora hay que ir por el próximo, no hay que pensar mucho más allá". "Hicimos dos buenos partidos, nos tocó ganar y ahora hay que ir por el próximo, no hay que pensar mucho más allá".

sara 1.jpg

A la hora de comparar a este equipo con el que no anduvo bien el año pasado, el entrenador insistió: "Tuvimos la posibilidad de poder trabajar en la pretemporada y no es algo menor tener ese tiempo de trabajo. Nosotros llegamos a dos días de un partido, a un equipo que no habíamos armado y a veces se hace difícil, tenés que ir viendo cuando pasan las jornadas y en eso hay mucho margen de error".

"No me gusta hacer comparaciones. Vinieron chicos que tenían ganas de estar acá y eso es importante, pero son solamente dos partidos". "No me gusta hacer comparaciones. Vinieron chicos que tenían ganas de estar acá y eso es importante, pero son solamente dos partidos".