Juan Manuel Sara consideró que el Deportivo Maipú mereció más que Gimnasia en el empate entre mendocinos

Sara 6.jpeg Sara y Medrán antes del inicio del partido en el Omar Higinio Sperdutti. Cristian Lozano/UNO.

En lo que a formación y no sumar de a tres respecta, Juan Manuel Sara valoró: "Es un partido que, por ahí, en otra ocasión te toca perderlo. Y no perder contra un rival que está peleando el primer lugar en la otra zona, que es un rival de la ciudad, es importante. De todas maneras, para nosotros es perder dos puntos. Queremos ganar siempre y más en nuestra casa. Creo que merecimos más que Gimnasia".

Dos jugadas puntuales instalaron la polémica en el cruce de mendocinos: una falta sobre Fausto Montero y otra sobre Ezequiel Almirón en el área mensana. Las dos tuvieron el tinte de penal pero el árbitro Giménez no las consideró como tales. Al respecto, Sara expresó: "La de Montero me pareció que le cruzan el cuerpo. La de Ezequiel no la pude ver. No puedo opinar porque no sería justo".

En otro orden, el entrenador del Deportivo Maipú subrayó los aspectos que le faltan el equipo para clasificar al Reducido. "Hay que ganar, ser más eficaces. La realidad es que el equipo es regular, es efectivo. Desde la séptima fecha para adelante sacamos 45 puntos. Se hizo difícil el inicio y estamos pagando eso. Después jugás contra rivales que tienen jerarquía, presupuesto. Hay que seguir por esta senda".

Sara4.jpeg Juan Manuel Sara dando indicaciones en el encuentro ante Gimnasia y Esgrima. Cristian Lozano/UNO.

Por último, Juan Manuel Sara se refirió al presente de Gastón Mansilla, quien por segunda vez consecutiva es titular en esta temporada. "Gastón es un chico que ha entrenado siempre bien. Lo hemos usado muchas veces más por fuera, cuando necesitábamos el resultado. Se adapta a jugar en cualquier lado. Es un chico que, técnicamente, es bueno, es agresivo, tiene juego aéreo y hay muchas cosas que nos da. Trabajó bien y el que está bien y uno siente que está para jugar, va para adentro", cerró.