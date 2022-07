Juan Andrada se ganó un lugar en su vuelta a Godoy Cruz

"La verdad que tenía muchas ganas de volver. Se pudo dar y estoy muy entusiasmado por estar nuevamente en el club donde siempre me he sentido cómodo", reconoció el jugador.

Juan Andrada se ha ganado un lugar en el equipo titular. Sobre esta situación opinó: "Vine a dar lo máximo por esta camiseta, a sumar desde el lugar que me toque ocupar. Estoy contento con el rendimiento del equipo y con los buenos resultados que se nos han dado, hay que disfrutar este momento que atraviesa el equipo y hay que ir paso a paso".

El futbolista se refirió a lo que le dejó su etapa en Arsenal y Banfield. "Lo valoro mucho, me sirvió para crecer en lo deportivo y he aprendido muchísimo. Me dejaron muchas enseñanzas esas dos instituciones y maduré muchísimo".

Juan Andrada Godoy Cruz 2.jpg Juan Andrada es el segundo de la fila, delante suyo está Gonzalo Abrego. Foto: Martín Pravata (Diario UNO)

Godoy Cruz es uno de los punteros de la Liga Profesional. Sobre esta situación reconoció: "Nosotros vamos partido por partido, hay un buen plantel y muy unido para pelear los puestos de arriba".

La palabra de Juan Andrada