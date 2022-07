Jorge Scolari, con ganas de tomarse revancha frente a All Boys

Jorge Scolari Independiente Rivadavia 1.jpg Jorge Scolari aseguró que el grupo se encuentra fuerte. Foto: Martín Pravata (UNO)

El ex Estudiantes de La Plata hizo su análisis del clásico y admitió: "Fue un duro golpe y lo sentimos mucho. No lo esperábamos, teníamos las mejores expectativas porque veníamos de varios partidos sin perder y teniendo buenos rendimientos. Hicimos la autocrítica necesaria y ahora tenemos que seguir adelante y pensar en lo que viene que es el partido con All Boys en nuestra cancha".

Sobre All Boys, que está 3ro en la Primera Nacional y lleva 13 partidos sin perder, Scolari reconoció: " Tenemos la obligación de hacer un buen partido y sumar de a tres. Sabemos que es uno de los mejores equipos del torneo y va a ser un rival muy difícil, pero nosotros tenemos que seguir por el camino que veníamos, el partido con Gimnasia no nos puede cambiar".

Jorge Scolari destacó la unidad del plantel azul: "Hemos dado muestras de que somos un grupo fuerte que se pudo recuperar de distintas adversidades. Hemos vivido buenos y malos momentos y estamos en el Reducido que es el objetivo que buscamos. La gente, como en todos los partidos, nos va alentar y nosotros intentaremos darle una alegría para seguir prendidos arriba".

