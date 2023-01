Jorge Sampaoli la pasa muy mal en Sevilla y fue amenazado por los hinchas

►TE PUEDE INTERESAR: Germán Pezzella cumplió una gran promesa tras ser campeón del mundo con la Selección argentina

Sampaoli-Sevilla-Champions-League.jpg

Luego de la derrota frente a Girona por 2 a 1 que compromete al equipo de Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Erik Lamela en la zona de descenso de La Liga de España, por la noche del domingo aparecieron las pintadas donde se puede leer lo siguiente: "Si descendemos no tendréis donde esconderos!", y en la otra se acusa al presidente: "Castro game over. Fuera del Sevilla. Directiva y plantilla infames".

►TE PUEDE INTERESAR: Críticas a Lionel Messi en Francia tras la derrota del PSG

Jorge Sampaoli salió al cruce de las acusaciones

El ex entrenador de la selección chilena, indicó también que cuando llegó, a mediados de octubre, "el club, estaba en la misma situación que ahora, comprometido, con problemas institucionales, deportivos y políticos", por lo que su tarea consiste en "ayudar con una manera de sentir el fútbol para cambiar el rumbo del equipo".

Pintada-Sevilla.jpg

Y agregó: "Yo no estoy en disposición de decidir si el proyecto es el correcto o no porque eso le corresponde a los dirigentes. Yo analicé la situación cuando llegué y globalmente ha empezado a tener un tono de funcionamiento, pero no en los resultados. Habrá que ver qué decisión se toma", afirmó.

Por último, Sampaoli dejó en claro que no está en sus planes abandonar el club: "Lo que pasó ya pasó y tengo que ver cómo hago con lo que viene. Daré todo lo mejor de mí para que el club no esté en este lugar. Si tomé la mejor decisión o si me mintieron o no, es un tema mío con los dirigentes de puertas hacia dentro. No tengo la intención de no intentar cambiar esta realidad. A veces uno cree que la mejor decisión es escaparse, pero a mí lo que más me ilusiona es quedarme y seguir", cerró.

Sevilla se ubica en el decimoctavo puesto con 15 puntos, dos menos que Getafe, Celta de Vigo, Valladolid y Espanyol, los que por ahora mantienen la categoría, aunque restan 21 fechas para revertir la situación.

El conjunto nervionense afrontará por los octavos de final de la Copa del Rey a Deportivo Alavés el próximo martes desde las 17.