Jorge Burruchaga asumió como manager de Independiente

Jorge Burruchaga, campeón del mundo con la Selección argentina en México 86, asumió este jueves como nuevo secretario técnico de Independiente, pese a que admitió no tener "ningún proyecto aún" para llevar adelante.

Burruchaga firmó contrato hasta diciembre de 2021 con el presidente del club de Avellaneda, Hugo Moyano, y en conferencia de prensa admitió sentirse "capacitado" para el cargo.

"Entre todos tenemos que salir de esta situación. Tanto yo como los dirigentes que estaban y los que se habían ido", aseguró Burruchaga, de 57 años, en conferencia de prensa.

"No tengo ningún proyecto aún, vengo a ayudar y trabajar. Se que se reunieron con varios pero me eligieron a mi. Yo no pregunté por que me llamaron, necesitaban una persona y estoy agradecido de que me hayan elegido. El único lugar donde yo podía ocupar este puesto es en Independiente", afirmó.

En ese sentido, aclaró que su rol no será "sacar ni meter jugadores" y recordó que hizo esta función en la Selección argentina, entre 2017 y 2019, hasta que asumió a César Luis Menotti.

El entrerriano admitió que "sería un sueño" poder repatriar en su gestión al delantero Sergio "Kun" Agüero, que brilla en el Manchester City de Inglaterra.

"Todos queremos ver al Kun acá de nuevo. Y como todos los que nos fuimos a jugar al exterior, la posibilidad siempre está. Pero con el presente magnífico que tiene no se puede poner una fecha, es muy pronto para pensar en eso", finalizó.