Jorge Brito y la venta de Franco Mastantuono al Real Madrid: "River no tiene mucho para hacer"

Sobre la transferencia de Franco Mastantuono, fruto del fútbol juvenil de River, al Real Madrid, Brito comentó que “lo primero es hablar de la persona”, asegurando que cuando River contrata a un jugador es porque el mismo quería llegar al club, y cuando hace una transferencia es por el interés del futbolista en jugar en su nueva institución.

"Si el jugador decide y paga la cláusula, no tenés mucho para hacer"



El presidente del club de la banda roja procedió a detallar lo que significa un pase en el fútbol, que involucra “recibir dinero a cambio de rescindir un contrato” y que requiere necesariamente de un “acuerdo del jugador para hacer un convenio laboral con el club al que está yendo”.

En cuanto a las negociaciones de River a la hora de desprenderse de un jugador tan valioso como Mastan, el principal mandatario aclaró que deben “respetar el contrato” que tienen, y “defender los intereses del club hasta el ultimo momento”, intentando además retener al jugador lo máximo posible, como sucedió en las ventas de Julián Álvarez y Claudio Echeverri, en los últimos años.

Poniendo el foco en las ventas mencionadas, Brito valoró que el club pudo mantener a Álvarez por seis meses, después de su venta, y al Diablito por un año tras la transferencia de su pase, siendo ambos casos el Manchester City inglés el club comprador. A su vez, Brito afirmó que van a intentar lo mismo en este caso, buscando retener a Mastantuono por algunos meses más.

"Muchas veces dicen 'che, por qué no le subieron la cláusula'. No es que no se me ocurrió. Es algo que se negocia y los representantes piden que la cláusula no sea abusiva. Luego si el jugador decide irse y paga la cláusula, no tenés mucho para hacer".

Jorge Brito y las claúsulas de rescisión

En cuanto al significado de las cláusulas de rescisión, el presidente electo en finales de 2021 remarcó que es una condición por la cual el jugador “tiene derecho de darle un resarcimiento al club para poder irse libre a otro club”, siendo esto financiado por el club adquisidor y una situación que la institución de origen “no puede manejar”.

Por último, Brito remarcó que las cláusulas mencionadas se negocian con los representantes, buscando acordar montos que no sean abusivos y permitan la salida del jugador “en algún valor que sea redituable para el club”, además de destacar que la misma se firmó “bastante antes” del debut del enganche en la Primera de River Plate.