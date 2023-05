Joaquín Sastre y la clave del triunfazo de Gimnasia y Esgrima

El DT del Lobo se refiriió al triunfo ante San Martín de Tucumán y aseguró: "Es inentendible la lógica que estamos teniendo, los tres partidos que hemos ganado lo hemos hecho con un hombre menos. Es un grupo que está hecho para superar adversidades y cuando suceden estas cosas te da fortaleza, el encuentro lo ganamos con una gran muestra de carácter".

El DT se siente muy identificado por el trabajo de sus dirigidos y afirmó: "Al plantel lo veo muy bien, todos los días entrenan y dejan todo para dar lo máximo en los partidos. En el encuentro que jugamos con Nueva Chicago por problemas en los vuelos los jugadores descansaron poco y competimos muy bien, estuvimos cerca de ganar el compromiso".

"El equipo puede jugar bien o mal, pero nunca negocia la entrega. Con San Martín de Tucumán demostraron la personalidad que tienen", agregó el contador.

gimnasia8.jpg La hinchada del Lobo festejó el tercer triunfo en el torneo, el segundo en el Víctor Legrotaglie. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El conjunto del Parque con la importante victoria ante San Martín de Tucumán se ubicó séptimo y en los puestos de Reducido, a cinco puntos de los punteros, que son San Martín de San Juan, Defensores Unidos de Zárate y Agropecuario.

Sobre esta posición, el DT fue claro y aseguró: "Esta categoría es muy pareja, nosotros cuando enfrentamos a Defensores Unidos en la primera fecha dije que era un rival duro y hoy es uno de los líderes. Los partidos son muy parejos y el campeonato es largo, se gana un encuentro y subís varios escalones en la tabla de posiciones".

Con respecto al juez del cotejo, el entrenador no quiso polemizar y dijo: "No opinamos de los arbitrajes, ellos hacen su tarea como nosotros hacemos la nuestra. Tienen los mismos aciertos y errores que puedo tener yo y es una situación que no podemos controlar".

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

La próxima presentación de Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional será el próximo domingo 7 de mayo, cuando visite a Temperley, desde las 15, por la 15ª fecha.

La palabra de Joaquín Sastre