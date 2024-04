Jesús Vera tuvo su debut soñado en Gutiérrez Sport Club marcando un gol

Jesùs Vera Gutièrrez-.jpg Jesús Vera marcó su primer gol en Gutiérrez ante Atenas, en Río Cuarto. Foto: Prensa Gutiérrez Sport Club

El atacante de 35 años que se inició en Godoy Cruz y que tiene un gran recorrido en el fútbol habló con Ovación de etapa que está viviendo en Gutiérrez Sport Club.

Jesús Vera sobre lo que está viviendo en el Celeste, aseguró: "La verdad que estoy muy contento por esta etapa que estoy viviendo en este club. No había podido debutar porque no me había llegado la habilitación, estoy contento por el gol, pero me fui amargado por el resultado, nos empataron el partido sobre el final, en un partido que no pudimos sostener la victoria".