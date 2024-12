Ismael Cortez avanza en la recuperación con Gimnasia y Esgrima: cómo está y cuándo vuelve

ismael cortez Gimnasia y Esgrima.jpg Ismael Cortez, defensor de la gran campaña de Gimnasia y Esgrima. Foto: Martín Pravata (UNO)

“Estoy bastante bien. Con el tiempo que llevamos con el kinesiólogo vamos bastante bien. Estoy ansioso por volver a estar con mis compañeros y, si bien vamos bien, hay que seguir metiéndole porque todavía queda tiempo de recuperación”, contó Ismael Cortez en diálogo con Ovación 90 por Radio Nihuil.

Casi 5 meses han transcurrido desde la lesión, y el proceso que atraviesa el jugador ha tenido sus altibajos. Sobre cómo lleva la mejoría y la ansiedad que refiere a la espera del regreso, Cortez confesó: “En esta época no sufro tanto porque no hay mucha competencia, los chicos están de vacaciones entonces ahora como que estoy un poquito más tranquilo pero, cuando transcurría el campeonato e iban pasando los días y se jugaban partidos importantes, fue difícil. Quería estar aunque sea 5 minutos pero son tiempos que hay que respetarlos y con el cuerpo hay que cumplir. Por eso ahora que terminó todo eso la voy llevando bastante bien”.

En ese sentido, al respecto de cómo vivió desde afuera la final frente a San Martín de San Juan, Cortez relató: “Yo estaba en el palco junto a los chicos que no habían estado citados y, desde la lesión hasta todos los partidos que pasaron después, los viví desde afuera, muy ansioso, y creo que se vive mucho peor desde afuera que desde adentro de la cancha. Y, en ese sentido, la pasé bastante mal. Pero son cosas que pasan y, lamentablemente, me tocó estar afuera en esta”.

Gimnasia Gimnasia y Esgrima se quedó con la ilusión de ascender en la final ante San Martín de san Juan. Cristian Lozano

La derrota ante San Martín de San Juan caló hondo en los ánimos de plantel de Gimnasia y Esgrima pero dejó la satisfacción en su hinchada de haber hecho una gran campaña. “Para nosotros fue un golpe muy duro y lamentablemente no se dio como lo esperábamos. Ese día, estábamos muy dolidos, había sido un campeonato excelente más que nada por el grupo que se había formado y por las cosas que pasamos. La verdad que lo merecíamos y estábamos muy entusiasmados y fue un golpe muy duro”, reveló el defensor.

Al momento de lesionarse, Ismael Cortez tenía ofertas de Primera División y tenía posibilidades de dirigirse a Platense. Entonces la transferencia no pudo llevarse adelante y la situación fue difícil de atravesar para el jugador que tenía esperanza crecer en su carrera profesional. Sobre cómo lo tomó en ese momento, el lateral contó: “Me costó bastante asimilar la lesión. Estaba con algunas propuestas de Primera División y a principio de año cuando volví a Gimnasia me propuse estar al 100, volver al ritmo competitivo, y así volver a tener esa revancha en Primera División. En el momento me enfoqué en recuperarme pero después, ya más tranquilo y con la cabeza en la almohada después de la lesión, fue un golpe muy duro. Se me juntó todo y desde ese lado me costó mucho llevarlo”.

Ismael Cortez Gimnasia y Esgrima.jpg Ismael Cortez se operó y se encuentra en recuperación de su rotura de ligamentos cruzados desde agosto de este año. Foto: Gimnasia y Esgrima

Pero el jugador no se rinde y se traza objetivos fuertes de cara a la próxima temporada: “Quiero volver a entrenar con mis compañeros y volver a estar en la mira de los equipos de Primera División, que es lo lindo en el ámbito del fútbol”, aseguró.

Finalmente, en lo que a Gimnasia y Esgrima refiere, el jugador todavía tiene contrato en la entidad mensana y planea sumarse a la par del grupo lo más pronto posible para volver a su ritmo y nivel. “Me quedan 2 años de contrato. Estamos tratando con el kinesiólogo de arrancar la pretemporada a la par del grupo, no tener mucha desventaja. Si bien queda tiempo, también le estoy dedicando mucho a la recuperación y eso ayuda a ir acelerando el proceso. A veces meto dos turnos por día o turnos largos y gracias a eso la recuperación va como va. Es muy bueno. Entonces queremos mantener ese ritmo para empezar con la menor desventaja posible”, cerró.

Gimnasia y Esgrima regresará a los entrenamientos para encarar la pretemporada el próximo 3 de enero en el estadio Víctor Legrotaglie bajo la conducción de Ezequiel Medrán, en su segundo ciclo como entrenador mensana.