Inter Miami, sin Messi, empató con New York City por la MLS

Inter-Miami-New-York-City-1.jpg

Además, en el equipo dirigido por el DT argentino Gerardo Martino, fue titular el nacional Facundo Farías, delantero ex Colón de Santa Fe, mientras que el atacante Nicolás Stefanelli, ex Defensa y Justicia, fue convocado pero no ingresó.

Por su parte, en la visita ingresó el volante argentino Matías Pellegrini, ex Estudiantes de La Plata, mientras que el defensor Braian Cufré y el delantero Julián Fernández, ambos ex Vélez Sarsfield, no entraron.

Inter-Miami-New-York-City-1.jpg

Con esta igualdad, "Las Garzas" (33 unidades) quedaron en la posición 13 de la Conferencia Este, a cuatro puntos del noveno lugar, último de clasificación al repechaje para los Playoffs, y en la próxima jornada visitarán a Chicago Fire (37), escuadra que ocupa ese escalón.

Resultados de la MLS:

Columbus Crew 1 (Hernández -P-)-Philadelphia 1 (Harriel); New England 2 (Buck y Romney)-Charlotte FC 1 (Swiderski); New York RB 0-Chicago Fire 1 (Koutsias); Orlando City 3 (Sirois -e.c.-, Thorhallsson y Torres)-Montreal 0; Toronto FC 2 (Osorios x2)-Cincinnati 3 (Vazquez x2 y Boupendza); Houston Dynamo 0-Dallas 0; Minnesota 1 (Pukki)-SJ Earthquakes 1 (Marie); Nashville SC 0-Seattle Sounders 0 y St. Louis City 4 (Adeniran, Stroud y Klauss x2)-Kansas City 1 (Agada).

Resultados parciales: Colorado 1- Austin FC 0; Los Ángeles Galaxy 1-Portland Timbers 1 y Vancouver 1-DC United 1.

Domingo:

A las 21.00, Los Angeles FC - Real Salt Lake.

Posiciones de la MLS: