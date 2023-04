Independiente y Racing empataron y hubo polémica en Avellaneda

16-04-2023_independiente_y_racing_club_juegan (1).jpg Independiente y Racing quedaron a mano en el clásico

El empate dejó a Independiente en la 24ta. posición con 10 unidades, mientras que Racing quedó en el noveno lugar con 18 puntos.

Para los locales, teniendo en cuenta su mal momento, el empate parece positivo aún cuando sus jugadores e hinchas se fueron disconformes por entender que el penal del gol de Racing fue mal sancionado porque la infracción fue claramente afuera del área.

En la próxima jornada (13era.) Racing Club recibirá a Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda, mientras que Independiente visitará a River Plate en el estadio Monumental.

16-04-2023_ricardo_zielinski_dt_de_independiente.jpg El Ruso Zielinski debutó sumando un punto en Independiente

El penal polémico para Racing

"Estamos calientes porque nunca sabemos si es penal o no, si el VAR actúa con lealtad o nos quiere perjudicar. El referí le echa la culpa al VAR y el VAR no se mete", dijo Iván Marcone, volante de Independiente, quien agregó: "Si es una injusticia no sabemos quién se va a hacer cargo"-

La #Academia y el #Rojo igualaron en el #Clásico | #Independiente 1-1 #Racing | RESUMEN

La polémica se originó en una falta de Nicolás Vallejos a Facundo Mura que el árbitro Yael Falcón Pérez -avalado por el VAR- consideró que fue sobre la línea del área, y el mediocampista paraguayo Matías Rojas, con una formidable ejecución, selló el empate.

"Los jugadores reaccionaron porque en el vestuario nos dijeron que no había sido penal", comentó el Ruso Zielinski luego del partido.