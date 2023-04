Independiente Rivadavia recibirá a Ferro en el debut del técnico Alfredo Berti

►TE PUEDE INTERESAR: Qué dijo Alfredo Berti después de asumir como técnico de Independiente Rivadavia

El objetivo que tiene el ex entrenador de Barracas Central es poder sacar al equipo de la mala racha, ya que lleva cinco partidos sin ganar. La Lepra se ubica en la 13° posición del certamen con 9 puntos, ha ganado dos compromisos, perdió tres y empató los últimos tres encuentros.

El último triunfo del equipo del Parque fue el 26 de febrero pasado por la 3ª fecha en la contundente victoria por 4 a 1 ante Mitre de Santiago del Estero.

Luego de ganarle a Mitre en el Gargantini, el Azul sumó dos derrotas consecutivas ante Chacarita y Tristán Suárez y viene de tres empates consecutivos con Atlanta -de visitante-, Racing de Córdoba -de local- y en su última presentación igualó 3 a 3 ante Riestra, en Buenos Aires, tras ir ganando 3 a 1.

Alfredo Berti introducirá dos cambios, con respecto al equipo que presentó Ever Demaldé en el empate 3-3 ante Deportivo Riestra. El arquero Maximiliano Gagliardo, que no defiende el arco de la Lepra hace tres partidos por lesión, regresará al once titular en lugar de Juan Cruz Bolado; además, el volante por izquierda Diego Tonetto reaparecerá en el equipo, en lugar de Alejo Distaulo.

Ferro también tendrá el debut de su DT Jorge Cordon

Por su parte, Ferro viene de caer por 1 a 0 ante Deportivo Maipú, en Caballito. Jorge Cordon, coordinador de las divisiones juveniles, dirigirá al equipo, tras la salida del DT Juan Manuel Sara.

Ferro sumó 6 puntos en 8 partidos, se ubica penúltimo en la Zona B y solo ganó un encuentro, ante Atlético de Rafaela como visitante.

El último antecedente entre Independiente Rivadavia y el Verdolaga

Independiente Rivadavia y Ferro jugaron el lunes 7 de marzo de 2022, por la 4º Fecha, y empataron sin goles, en el encuentro que se disputó en Caballito.

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Maximiliano Gagliardo; Luciano Abecasis, Francisco Petrasso, Mauro Maidana y Juan Manuel Elordi; Ezequiel Ham, Francisco Romero y Diego Tonetto; Matías Reali, Alex Arce y Braian Sánchez. DT: Alfredo Berti.

Ferro: Luciano Jachfe; Hernán Grana, Nahuel Arena, Misael Tarón, Martín Rodríguez; Pablo Palacio, Kevin Vázquez, Wiliam Machado, Gastón Moreyra; Ignacio Colombini y Jonathan Herrera. DT: Jorge Cordon.

Estadio: Independiente Rivadavia.

Árbitro: Carlos Córdoba.

Hora: 17.