►TE PUEDE INTERESAR: Así son las vacaciones de Paulo Dybala y Oriana Sabatini en Miami

El entrenador de Independiente Rivadavia, Gabriel Gómez, analiza hacer tres variantes con respecto al equipo que viene de empatar ante los sanjuaninos. Sebastián Navarro sustituirá a Hernán Ruben en el mediocampo y los otros dos cambios serán los ingresos de Agustín Verdugo y Franco Coronel por Fernando Luna y Eladio Ramos (ambos están lesionados).

Concentrados Independiente Rivadavia.JPG Los convocados de Independiente RIvadavia para jugar ante Chaco For Ever. Foto: Prensa Independiente Rivadavia

Mientras que Chaco For Ever atraviesa por una racha negativa en el torneo y quiere cortarla para meterse nuevamente en la pelea. Viene de caer 2 a 0 ante Quilmes en el estadio Cervecero y hace cuatro partidos que no gana. El Negro se ubica 15° con 25 unidades.

citados Chaco For Ever.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Diego Schwartzman lo confirmó y el mundo del tenis lo celebra

El entrenador Daniel Cravero realizará algunas modificaciones. Serán titulares Gastón Martínez, Gastón Novero, Gaspar Triverio y Alexis Niz y saldrán de la formación inicial Yair Marín, David Valdez, Lucas Fernández y Martín Garnerone.

Probables formaciones:

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Gaspar Triverio, Alexis Niz, Gastón Martínez y Leandro Allende; Enzo Gaggi, Gonzalo Alarcón, Álvaro Cuello y Gonzalo Lucero; Gastón Novero y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

Independiente Rivadavia: Jorge De Olivera; Jorge Scolari, Valentín Perales, Juan Pablo Freytes y Emiliano Endrizzi; Agustín Verdugo, Sebastián Navarro, Gustavo Turraca, Diego Tonetto; Lucas Ambrogio y Franco Coronel. DT: Gabriel Gómez.

Estadio: Chaco For Ever.

Árbitro: Mario Ejarque.

Hora. 18.10.