Independiente Rivadavia perdió y sigue sin poder levantar cabeza en la Copa de la Liga

WhatsApp Image 2024-03-31 at 21.33.46.jpeg La Lepra lleva 9 partidos sin ganar en la Copa de la Liga (UNO/Nicolás Ríos)

Respecto a la explicación de esta mala racha y a como afronta lo que viene, Martín Cicotello afirmó: "La explicación que le encuentro es que tenemos que seguir trabajando para que los errores que por ahí cometemos no le concedan tanta ventaja al rival. Personalmente no conozco otra manera de salir de este mal momento que trabajando, dándole herramientas a los futbolistas. Seguramente los chicos hacen una autocrítica y están comprometidos, pero bueno, no se nos están dando los resultados más allá de haber obtenido el pasaje en Copa Argentina. Lo de River lo cuento hasta ahí, no deja de ser un entrenamiento por más que sea contra un equipo de esa envergadura. A mí lo que me ocupa son estos partidos y lamentablemente hoy no nos pudimos quedar con los tres puntos. Nos pasó lo mismo con Riestra y hay que trabajar en ese aspecto"

WhatsApp Image 2024-03-31 at 22.19.39.jpeg Para Cicotello el problema es más futbolístico que anímico (UNO/Nicolás Ríos)

"En cuanto al anímico los chicos están obviamente golpeados, como todos, porque ninguno quiere perder, pero, repito, no conozco otra manera que trabajar y por lo menos en el tiempo que yo esté acá es lo que voy a hacer para tratar de tomar las mejores decisiones y darle herramientas a los jugadores. Y siempre me voy a hacer responsable de lo que pase dentro de la cancha. Así que anímicamente hay que trabajar también, pero creo que esto es más rendimiento que factor emocional", puntualizó.

WhatsApp Image 2024-03-31 at 23.19.33.jpeg Los hinchas de la Lepra volvieron a acompañar al equipo (UNO/Nicolás Ríos)

Faltando solo dos fechas (Talleres en Córdoba y Vélez en el Parque) Independiente Rivadavia comparte el último puesto con Atlético Tucumán, ambos con 7 puntos, está penúltimo en la Tabla Anual con dos puntos más que Tigre y último en los promedios pese a la derrota de Riestra (0,583 contra 0,916).

