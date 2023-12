Independiente Rivadavia, el gran campeón del 2023

Fiesta-Independiente-Rivadavia-3.jpg Independiente Rivadavia cerró un 2023 histórico

Finalmente, en el 2023, la Lepra pudo concretar lo que tanto buscó a lo largo de su historia, el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

El equipo fue de menos a más, armó un plantel completamente nuevo, con solamente dos jugadores que habían permanecido en el club (Diego Tonetto y Mauro Maidana), un cuerpo técnico que hacía sus primeros pasos, encabezado por Ever Demaldé y una dirigencia que volvía al club de la mano de Daniel Vila, para darle la mayor alegría de su historia.

vila 2.jpg Daniel Vila volvió al club para alcanzar el ansiado ascenso

Era todo un desafío, para los jugadores, la dirigencia y el cuerpo técnico, todos apostaron a ir por el premio grande, y con esfuerzo, voluntad y entusiasmo, lograron el objetivo.

Transcurría la fecha 8, la Lepra visitaba a Riestra, solamente había ganado 2 partidos y el DT (Demaldé) ya estaba siendo criticado. Ese encuentro, no fue la excepción, se lo empataron 3 a 3 sobre el final y generó el disconformismo de los popes azules, quienes decidieron que el DT no continúe en el cargo.

La llegada de Alfredo Berti, en su segundo ciclo en la Lepra

El remplazante fue Alfredo Berti, en su segundo ciclo en el club. Desde que llegó, siempre manifestó que iban a ser campeones. Le tocó debutar en la fecha 9, ante Ferro y desde ahí hasta la fecha 20 que perdió con Mitre de Santiago del Estero, encadenó 10 triunfos y solo un empate. Sin dudas, mejoró al equipo, le dio más equilibrio y lo acomodó para pelear entre los de arriba.

arce 1 (1).jpg Alex Arce fue el goleador del fútbol argentino en 2023

Los números fueron extraordinarios, en un campeonato tan reñido. Se jugaron 34 partidos en la fase regular e Independiente Rivadavia obtuvo 20 victorias, 8 empates y 6 derrotas, obteniendo así 68 puntos en la zona B de la Primera Nacional y logrando una efectividad de 67%.

A lo mencionado, hay que sumarle la gran final, en donde el azul pudo triunfar en el alargue por 2 a 0 (goles de Braian Sanchez y Victorio Ramis) y confirmó que era el mejor de todos, ganando el campeonato de manera inobjetable.

Además, contó con el máximo goleador del futbol argentino en la temporada. Alex Arce convirtió 26 goles y fue la revelación del campeonato, ya que venia del fútbol paraguayo y no se sabía si se iba adaptar, pero se puso la camiseta azul y desde el primer minuto demostró ser diferente, aportando la jerarquía que necesitaba el plantel en la parte ofensiva.

El hincha de Independiente Rivadavia tuvo su merecido premio

Lo del hincha de Independiente Rivadavia también fue para sacarse el sombrero. Desde la fecha 1 hasta la final en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba protagonizaron una fiesta tras otra. Cuando salía el equipo, en el medio del encuentro o incluso en el final, como contra Maipú en el Bautista Gargantini. Presagiaban que algo lindo estaba por llegar e iban a disfrutar cada partido, sea cual fuese el resutado.

lepra (5).jpg Matías Reali, uno de los protagonistas del ascenso de la Lepra

Y el ascenso se dio. Estaban todos unidos, jugadores, dirigentes, cuerpo técnico e hinchas. Sabían que no se admitía que fuera de otra manera. El camino tuvo momentos lindos y otros no tanto, pero la historia de la Lepra dice que si no se sufre, no vale. Asi fue hasta la última fecha, pero tanto esfuerzo tuvo su recompensas y encontró lo que buscó a los largo de sus 110 años.

El 29 de octubre de 2023 quedará guardado en el corazón de los leprosos. Ese día tocaron el cielo con las manos. Nadie lo merecía más que ellos, porque supieron atravesar muchas frustraciones y siempre estuvieron al lado de su amado club.

Llegó el momento de disfrutar y de seguir soñando e ilusionándose, pero ahora en Primera División.

¡Salud Campeones! ¡Feliz 2024!