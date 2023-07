Independiente Rivadavia buscará volver a ser puntero ante Racing de Córdoba

►TE PUEDE INTERESAR: Se certificó que Independiente Rivadavia superó los 11 mil socios

Independiente Rivadavia está haciendo una gran campaña acumulando 14 triunfos, 5 empates y solamente 4 caídas.

El equipo que dirige Alfredo Berti hace tres partidos que no pierde (dos triunfos y un empate) y desde que asumió el DT santafesino sus números son muy buenos ya que sobre 15 encuentros ganó 12, empató 2 y solamente sufrió una derrota.

Alfredo Berti Independiente RIvadavia..jpg Alfredo Berti está realizando una campaña brillante en la Lepra. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Así llega el rival de Independiente Rivadavia

Racing de Córdoba viene perder 2 a 1 ante el Deportivo Maipú, en Mendoza. La Academia se ubica actualmente 15to. con solo 21 unidades.

El equipo de Nueva Italia aún no pudo ganar desde que asumió Diego Pozo como DT. El ex arquero mendocino dirigió al equipo en 6 partidos, sumando 3 empates y 3 derrotas.

Racing hace 15 partidos que no gana ya que lo hizo por última vez en la octava fecha cuando superó por 2 a 0 a Chaco For Ever, en Córdoba. Después sufrió 7 derrotas y sumó 8 empates.

El último partido entre Racing e Independiente

En la primera rueda, por la 6ta fecha, Independiente Rivadavia igualó 1 a 1 con Racing. El partido se disputó el 27 de marzo pasado en el Bautista Gargantini. Lo empezó ganando el equipo cordobés con gol de ex Independiente Rivadavia Franco Coronel y lo empató Juan Manuel Elordi para la Lepra.

La Academia y la Lepra disputaron 10 partidos en toda la historia, con 3 triunfos de Racing, 3 empates y 4 victorias de Independiente Rivadavia.

Probables formaciones:

Racing de Córdoba: Joaquín Mattalia; Jorge Scolari, Elías Calderón, Francisco Mattia y Gianfranco Ferrrero; José Méndez, Axel Loyola, Abel Bustos, Leandro Fernández; Franco Coronel y Bruno Nasta. DT: Diego Pozo.

Independiente Rivadavia: Maximiliano Gagliardo; Luciano Abecasis, Mauro Maidana, Santiago Flores y Juan Manuel Elordi; Ezequiel Ham, Franco Romero, Diego Tonetto, Victorio Ramis; Braian Sánchez y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Racing de Córdoba.

Árbitro: Germán Delfino.

Hora: 17.55.