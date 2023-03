Independiente de Avellaneda le hará una gran demanda a Hugo Moyano

►TE PUEDE INTERESAR: Mario Kempes le tiró un gran palo a la Selección argentina

Hugo-Moyano-Independiente.jpg

En el mismo se detalla que el club efectuará "las apelaciones correspondientes en los diferentes tribunales provinciales" en pos de evitar la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Laboral 2 de Avellaneda, a favor de Verón, quien ganó una demanda impuesta por "falta de pago de sueldos y despido improcedente".

La gran suma que Independiente le deberá abonar a Gonzalo Verón

Esta sentencia implica que Independiente deberá abonar 2.300 millones de pesos al jugador y al no tener el dinero suficiente, pone en riesgo la tenencia del predio de Wilde, ofrecido como garantía.

En cuanto al caso OCA, Independiente confirmó que "se terminaron las mediaciones prejudiciales" con Moyano, ex presidente, y Maldonado, ex secretario general, y por lo tanto le iniciarán "una demanda civil" con el objetivo de "recuperar el dinero no percibido por uso de la imagen de la institución a través del sponsoreo en la indumentaria".