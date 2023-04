Ignacio Simionato dio un crudo testimonio de lo que vivió San Martín en San Juan

►TE PUEDE INTERESAR: Sergio Toti Arias y un duro relato de lo que vivió el Atlético San Martín en San Juan

El futbolista en una entrevista que le concedió a Ovación, no anduvo con vueltas y confesó: "Nunca en mi vida viví algo así. Fue algo increíble, desde que hice el gol, cambió todo. Lo del árbitro fue lamentable con sus fallos, se mostró muy prepotente y nos decía que él mandaba".

►TE PUEDE INTERESAR: Marcelo Arguello, feliz por darle el triunfo al Atlético San Martín

El jugador sintió mucho miedo por la agresión que sufrió el colectivo y reconoció: "Sentí temor, miedo, encima una de la piedras pegó en el vidrio donde yo iba sentado. Gracias a Dios no se rompió, me llevé un susto tremendo. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, no vamos a pelotudear, después de lo que vivimos en la cancha nos podrían dejado salir tranquilos de la cancha, y no tirarnos piedras".

agresion a jugores de san Martin dos..jpg Así quedó el colectivo de San Martín en San Juan. Foto: Prensa San Martín

Ignacio Simionato ya está enfocado en el compromiso ante Juventud Unida, que se jugará este sábado en el estadio General San Martín, desde las 15.30.

"Ya cerramos la página y estamos enfocados en Juventud Unida. Tenemos ganas de revancha y lograr los tres puntos en nuestra cancha", dijo.

Ignacio Simionato no iba a jugar más al fútbol

El jugador del Albirrojo se refirió sus inicios y afirmó: "Surgí de Tres Acequias de Medrano, luego estuve dos meses en Godoy Cruz y no pude seguir. No iba a jugar más al fútbol, justo fue la época de la pandemia me llamaron a Centro al Centro Deportivo Rivadavia y salí goleador. Me llamaron de San Martín y ahora estoy disfrutando del fútbol. Es un sueño jugar en este club y en esta categoría".