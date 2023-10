Ignacio Pipistrelli tiene el objetivo de meterse en el Reducido con Huracán Las Heras

El atacante del Globo aseguró: "El compromiso que vamos asumir es fundamental para poder encaminarnos para cumplir el objetivo de poder clasificar. Lo que nos propusimos cuando arrancó el torneo era estar dentro de los primeros cuatro que disputarán la siguiente instancia del torneo".

►TE PUEDE INTERESAR: Lucas Leguizamón y sus sentimientos por Huracán Las Heras

Ignacio Pipistrelli uno.jpg Ignacio Pipistrelli encontró una continuidad en Huracán Las Heras. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

"Nosotros estamos haciendo una última ronda bastante buena, con una serie de resultados positivos. En el último partido nos dolió la derrota con Argentino, en Monte Maíz, y ahora hay que levantarse y sumar los tres puntos en nuestra cancha", agregó el futbolista.

Pipistrelli destacó a sus compañeros y afirmó: "Lo más importante que tiene este grupo es que se levanta rápido. Nos quedan tres finales, con Bolívar es la primera que tenemos que afrontar. Estamos preparados para dar pelea arriba y jugar el Reducido por el ascenso".

Por último se refirió al presente que vive en la institución de calle Olascoaga y aseguró: "Estoy muy contento, desde que llegué a Huracán he podido tener la continuidad que estaba buscando. He podido jugar casi todos los partidos. La confianza que me ha dado el cuerpo técnico es muy importante para mí y espero poder responder en estos últimos partidos con goles".

Lo que le queda a Huracán Las Heras