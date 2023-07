Ignacio Pipistrelli le pone su sello goleador a Huracán Las Heras

nacho.jpg Nacho Pipistrelli está pasando un gran momento en Huracán Las Heras. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

"Muchos partidos de locales los hemos ganado sobre la hora. Cuando jugamos de local tenemos ese plus del apoyo incondicional del hincha y la victoria sirvió para ubicarnos nuevamente en zona de clasificación", agregó.

►TE PUEDE INTERESAR: Bruno Barrionuevo y su amor sin límites por Huracán Las Heras

Sobre esta nueva etapa en Huracán Las Heras, contó: "Cuando volví de Europa, surgió la chance de jugar en este club y no sabía con lo que me iba a encontrar, pero la verdad que es un club extraordinario".

"La gente que trabaja ama el club y los hinchas son algo especial por como alientan y se hacen sentir. Es tremendo el apoyo que nos brindan y es maravilloso el aguante de la hinchada. Todos tiran para adelante y es un grupo muy especial".

►TE PUEDE INTERESAR: Brian Alferez dijo que el plantel de Huracán Las Heras deja la vida en todos los partidos

Los consejos del Cachorro Abaurre

Nacho Pipistrelli se refirió al respaldo que le da el entrenador Alejandro Abaurre: "Estoy muy agradecido por la confianza que me ha dado y con la continuidad que estoy teniendo. Al haber sido delantero me enseña mucho y me trasmite todo lo que hacía en la cancha".

Alejandro Abaurre.jpg Pipistrelli se refirió a los consejos que le da Alejandro Abaurre. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Sobre el grupo que se ha formado, manifestó: "En el plantel hay muchos jugadores que estuvimos juntos en Godoy Cruz, como Agustín Verdugo, Brian Alférez, el Oso Acordino y Matías Contreras. A los demás no los conocía pero es gente sana y se ha armado un lindo grupo".

Su gol sobre la hora a Ferro