Ignacio Antonio, la llave en el mediocampo de Gimnasia y Esgrima en la victoria ante Nueva Chicago

Embed

►TE PUEDE INTERESAR: Gimnasia y Esgrima metió un gran triunfo ante al líder Nueva Chicago con un gol agónico

No todo fue perfecto porque en el encuentro ante Nueva Chicago, a Antonio le cobraron un penal que le dio a igualdad parcial al Torito. "Yo no siento que lo toco. Quizás desde otra cámara no se ve, pero yo no siento que lo toco al jugador. Creo que también lo cobra porque nos cobró un penal a nosotros y quiere compensar (el árbitro) pero bueno ya está, lo importante es que ganamos", sentenció el jugador al respecto.

►TE PUEDE INTERESAR: Leandro Ciccolini mostró un buen nivel y convirtió uno de los goles en la victoria de Gimnasia y Esgrima

Gastón Espósito fue el autor del gol que le dio el triunfo al Lobo en los últimos minutos. El grito fue a viva voz y finalmente el mensana pudo festejar. "Fue un desahogo, se sufrió mucho porque es el rival de la categoría que mejor juega y se hizo difícil pero nos quedamos con los tres puntos", expresó el mediocampista.

Antonio.jpeg Ignacio Antonio tras la victoria ante Nueva Chicago.

Por último, Ignacio Antonio reveló qué les pide Medrán de cara a las últimas fechas del torneo. "Hay que seguir trabajando, eso nos trajo hasta acá arriba. Es la clave y es lo que exige Ezequiel", cerró.