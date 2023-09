Ignacio Acordino está motivadísimo en Huracán Las Heras

acordino uno.jpg Ignacio Acordino ha tenido buenos rendimientos en el arco del Globo.

El arquero del Globo habló con Ovación y aseguró: "Nos quedan cuatro finales, son todos partidos decisivos. Estamos en los primeros lugares y el objetivo es poder jugar el Reducido. Ahora vamos enfrentar a Argentino de Monte Maíz y vamos a Córdoba con nuestras armas, a buscar un resultado positivo".

"Queremos la revancha del último partido que jugamos en Córdoba, donde no tuvimos una buena tarde", agregó Nacho.

Alejandro Abaurre- Huracán Las Heras..jpg El entrenador de Huracán Las Heras Alejandro Abaurre está enfocado en el choque ante Argentino de Monte Maíz. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Acordino agregó: "En esta recta final hay mucho en juego y no hay que regalar puntos. Nosotros hemos podido encontrar una regularidad en el juego y acompañarla con una seguidilla de resultados importantes. Ojalá podamos llevar a Huracán Las Heras a lo más alto. Es algo que merecemos y que sería espetacular para el club que el año pasado vivió un año muy duro y los hinchas siempre nos dieron su apoyo incondicional".

Sobre su momento personal, Ignacio Acordino admitió: "Me siento muy bien, siempre estoy agradecido de poder hacer lo que me apasiona, que es jugar al fútbol. He podido tener continuidad en el arco y es lo que quería. Tenemos un grupo de arqueros con un nivel muy alto y eso es muy positivo".