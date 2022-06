Huracán Las Heras no pudo con Juventud Unida

►TE PUEDE INTERESAR: Selección Argentina vs. Estonia, por un amistoso: a qué hora se juega y dónde ver por TV

Huracán las Heras uno-.jpg

El primer tiempo fue vibrante con varias situaciones de peligro en ambos arcos. Lo ganaba Juvemtud Unida por el gol de Agustín Herrera a los 24' y a los 33' lo igualó Alexis Ramos para el Globo.

En la primera llegada de Juventud Unida sorprendió al equipo de Matías Minich y Agustín Herrera marcó la diferencia para el elenco puntano.

El Globo reaccionó rápido y lo empató con un cabezazo de Alexis Ramos, tras una buena jugada y asistencia de Matías Navarro.

El segundo tiempo fue parejo y el local podría haber aumentado el marcador con un remate de Leiva que contuvo Cosentino, el ex Huracán Las Heras.

Lleva dos empates consecutivos

Huracán Las Heras acumuló su segundo empate al hilo. Venía de igualar 1 a 1 ante Liniers en Bahía Blanca y se ubica 12° con 11 unidades.

El equipo de calle Olascoaga no ganó de local, pero volvió a sumar frente a uno de los protagonistas del torneo.

Lo que viene para el Globo

Huracán Las Heras jugará ante Ferro en General Pico, por la 13° fecha.

La síntesis:

Huracán Las Heras 1: Juan Cruz Cuesta; Gabriel Vallés, Matías Contreras, Julio López y Mauro Visaguirre; Rodrigo Ramírez, Luis Daher, Ignacio Sabatini y Matías Navarro; Javier Peñaloza y Alexis Ramos. DT: Matías Minich.

Juventud Unida de San Luis 1: Federico Cosentino; Ever Garro, Tomás Varoni, Gabriel Ojeda, Hernán Sosa; Sebastián Balmaceda, Eduardo Scaserra Juan Pablo Gobetto; Ever Ullúa; Agustín Herrera y Lucas Fernández. DT: Alexis Matteo.

Goles: PT: 24' Herrera (JU), 33' Ramos (HLH).

Cambios: ST: 17' Gianfranco Leiva por Sabatini (HLH), 20' Misael Sosa y Jesús Vera por Ullúa y Herrera (JU), 36' Francisco Biasutti y Oscar Chiquichano por Navarro y Daher (HLH) y 31' Tomás Garro por Balmaceda (JU).

Estadio: Predio de FADEP (Local Huracán Las Heras).

Árbitro: Pablo Núñez de San Juan.