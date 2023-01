Hernán López Muñoz y los consejos que le daba Diego Maradona

Hernán López Muñoz.....jpg Hernán López Muñoz es una de las últimas incorporaciones del Tomba. Foto: Prensa Godoy Cruz

Hernán López Muñoz no pudo evitar referirse a las enseñanzas que le dejó el que fuera capitán de la Selección argentina en el Mundial 86: "Desde los 4 años que juego a la pelota. Estoy orgulloso de ser familiar de Diego y siempre lo tengo muy presente, pero en lo personal trato de hacer mi juego para que me distingan por como juego yo y no por ser familiar suyo", aseguró en diálogo con Diego Agrain, por Radio Nihuil.