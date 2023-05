Hernán López Muñoz se fue caliente por el empate de Godoy Cruz

►TE PUEDE INTERESAR: Qué dijo Daniel Oldrá del empate de Godoy Cruz ante Unión

"Se sumó un punto, pero nosotros queremos ganar siempre y nos vamos calientes", agregó el jugador que la temporada pasada jugó en Central Córdoba de Santiago del Estero.

El volante se refirió al próximo rival, que será Huracán en Parque Patricios, el próximo viernes 12 de mayo, a las 20. Sobre el choque ante el Globo, admitió: "Vamos a dejar la vida para poder sumar los tres puntos y seguir con esta racha positiva. Huracán es un rival duro y trataremos de sacar el partido adelante".

Hernán López Muñoz, con sus 22 años, está pasando un gran momento futbolístico en el Expreso. El sobrino nieto de Diego Maradona forma parte del ADN de Diego que lleva en la sangre. El jugador, cuyo pase pertenece a River Plate, fue cedido a préstamo hasta el 31 de diciembre al tomba.

Hernán López Muñoz.....jpg El sobrino nieto de Maradona tiene movimientos parecidos al ex jugador.

El jugador disfruta el presente que vive en el Tomba: "La verdad que me siento muy bien en Godoy Cruz. Ahora, contra Unión, no jugué bien. Me marcan de otra manera, tratan de anularme en la cancha".

"Trato de hacer mi juego de encarar y buscar el arco rival. El cuerpo técnico y el grupo me da mucha confianza y eso es muy importante", cerró el mediocampista.

