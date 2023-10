Hernán López Muñoz le pone la magia a Godoy Cruz en la Copa de la Liga

El talentoso volante dejó sus sensaciones del encuentro ante Estudiantes y dijo: "En el partido con Instituto preferí cuidarme, venía muy golpeado por una molestia muscular, pude volver y me sentí muy bien. Estoy muy contento por la asistencia que le pude dar a Tadeo Allende y por el triunfo del equipo".

Tomba festejo.jpg El festejo de los jugadores de Godoy Cruz, tras el notable triunfo ante Estudiantes de La Plata.

El Tomba pudo lograr un triunfo después de seis empates seguidos y de visitante no ganaba desde abril pasado. Sobre esta situación, el sobrino nieto de Diego Armado Maradona, opinó: "A nadie le gusta no poder ganar, teníamos esa espina de los seis empates y varios partidos sin ganar de visitante. Creo que jugamos bien y nos sentimos cómodos frente a un rival muy difícil y en una cancha muy complicada".

Hernán López Muñoz-.jpg El 10 es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino.

"Supimos jugar como una final, como las que nos quedan en la Copa de la Liga. Ahora hay que pensar en el próximo partido con San Lorenzo y tratar de ganarlo", afirmó.

Hernán López Muñoz apunta alto y manifestó: "Estamos clasificando a la Copa Sudamericana, la ilusión que tenemos es poder conseguir el pasaje a la Libertadores. También pretendemos estar dentro de los cuatro equipos que clasifican a la siguiente fase. Desde principios de año nos propusimos mirar para arriba y no para abajo".

La confianza que le da el Gato Oldrá y el agradecimiento a Godoy Cruz

El mediocampista opinó: "La confianza que me da el Gato Oldrá y el cuerpo técnico es la que necesitaba. Estoy jugando en el puesto que he jugado en mi pequeña carrera, me siento muy bien. Estoy muy agradecido a Godoy Cruz por haberme contratado".

La asistencia de Hernán López Muñoz y la definición de Tadeo Allende

