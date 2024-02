Gutiérrez espera en San Francisco la gran final por el ascenso al Federal A

Para llegar a esta instancia, el Perro ganó la Zona 4 (5 victorias y un empate) que compartió con Argentino, Rivadavia y Palmira y luego para ganar la Región Cuyo superó a La Dormida, Fadep, Argentino de General Alvear (única derrota en la ida) y Juventud Alianza de San Juan, completando una campaña de 13 partidos con 11 triunfos, un empate y una derrota.

En la serie final ante Alianza solo se jugaron 45' en la ida (ganaba Gutiérrez 1 a 0) y por incidentes en el vestuario visitante se decidió sancionar a Alianza y darle la serie ganada al Celeste.

camiseta 1.jfif La camiseta de Gutiérrez para buscar el ascenso

Las finales por el ascenso al Torneo Federal A

Deportivo Rincón de los Sauces-Colón de San Justo (en Río Cuarto)

Gutiérre-Defensores de Formosa (en San Francisco)

Deportivo Camioneros-Kimberley de Mar del Plata (en Olavarría)

Altos Hornos Zapla de Jujuy-Sarmiento de La Banda (en Catamarca).

El quinto ascenso

El Consejo Federal de AFA dispuso que el Torneo Regional Amateur otorgue un quinto ascenso al torneo Federal A, cuyo comienzo está previsto para marzo.

Este domingo se conocerá a los primeros cuatro clubes que concretarán el ascenso y el quinto ascenso surgirá de los enfrentamientos que sostendrán los cuatro equipos perdedores de las diferentes definiciones.

Así, el domingo 18 del corriente se medirán el perdedor de la Región Centro vs. Norte con el derrotado de la final de Región Patagonia vs. Litoral Sur y el otro cruce será entre el perdedor de la final de Región Bonaerense Pampeana Sur vs. Norte y Región Cuyo vs. Litoral Norte.