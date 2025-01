Gustavo Costas habló del posible regreso de De Paul a Racing: "Le dije que..."

“No podemos ser mediocres y conformarnos. Hay que apuntar a salir campeones de la Libertadores. Este es un club grande, pero no tiene tantos trofeos y hay que ir por eso. Cuando te ponés la vara más alta, estás más enchufado”, aseguró Costas.

Sobre la baja de Juanfer Quintero, quien continuará su carrera en el fútbol de Colombia, contó: "Es difícil de reemplazar porque son jugadores que te aparecen en el momento que más lo necesitás, como hizo en River. Estamos haciendo lo posible por buscar a alguien que nos pueda dar lo que nos dio él".

Con respecto a Maravilla Martínez, quien tiene todo acordado para continuar en Racing, expresó: “Lo llamaron de todos lados. ¿Cómo no van a interesarse por un tipo que hizo 30 goles? Yo lo ato, no termina la conversación conmigo. Si me la tengo que jugar, creo que se queda”.

Rodrigo De Paul.jpg Rodrigo De Paul tiene contrato con Atlético Madrid hasta junio del 2026.

Para finalizar, al ser consultado sobre un posible retorno de Rodrigo De Paul al club que lo vio nacer, Costas comentó parte de la charla que tuvo con el campeón del mundo.

“Por ahora no, es difícil, aunque le dije que tiene que venir rápido. No vamos a tirar por tirar. No hay que desesperarse porque la base y el hambre están. Los chicos tienen ilusión”, sentenció el DT de Racing.

El debut de Racing en el torneo

El viernes, 24 de enero, el equipo de Gustavo Costas pondrá primera en el torneo local. Por la primera fecha de la Zona A, desde las 17, la Academia se verá las caras con Barracas Central en condición de visitante.

Racing se reencontrará con sus hinhcas una semana más tarde. El jueves, 30 de enero, recibirá a Belgrano de Córdoba en el Cilindro de Avellaneda a partir de las 19.15.