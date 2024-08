Guido Rodríguez es nuevo jugador del West Ham

El West Ham por su parte le dio la bienvenida a través de un video en sus redes sociales. "Es un club histórico y un proyecto muy interesante. Creo que es el club ideal para mí y espero ayudar para poder seguir creciendo. Creo que es el sueño de todo jugador participar en la Premier League y estoy al tanto que es muy física, por lo que trabajaré para estar a la altura de la tarea encomendada", manifestó Guido Rodríguez sobre su arribo al club y a la Premier.

Guido Rodríguez se despidió del Betis

Con un mensaje en sus redes sociales, Guido Rodríguez se despidió del Betis, equipo con el que fue campeón de la Copa del Rey en 2022. "Es imposible expresar en palabras lo que sentí y viví estos cuatro años y medio", comenzó diciendo el último campeón de América. "Fueron años increíbles y los disfruté como nunca. Tanto yo como mi familia, nos encontramos con una ciudad y un club que nos atrapó", expresó Rodríguez en señal de agradecimiento.

"Nunca voy a olvidar el proceso de toda la copa del rey, y los festejos el día posterior. Fue algo soñado", señaló el ex River sobre el trofeo obtenido. Sin embargo, el jugador no pudo dejar de mencionar una salida que no se dio en las condiciones que esperaba y que hubiera querido. "Mi salida no fue como me la imaginaba, y sé que a muchos no les gustó, los últimos meses no fueron fáciles para mí y no fue mi mejor momento, los sufrí mucho, pero para tomar esta desicion tuve que dejar de lado los sentimientos por que no hubiese podido hacerlo de otra forma", confesó.

En los últimos meses, Guido Rodríguez sufrió algunas lesiones que lo mantuvieron al margen y que terminaron por sellar su salida del Betis. "Amo a este club y a esta ciudad, pero tenía que pensar y anteponer otras cosas también, como mi futuro y el de mi familia, buscar nuevos retos, nuevos objetivos y mantener vivo ese fuego interior que siento y que me movilizó siempre en este deporte", reflexionó.

"Dudé hasta el último día en que iba a pasar con mi futuro y que era lo mejor para mí. Pero me voy tranquilo, en paz mental, por qué cada día que fui jugador del Betis dejé todo lo que tenía para dar, no me guardé nunca nada. Los voy a extrañar lo sé, son parte de mi vida, una importantísima. Voy a volver a ver siempre que pueda al equipo y una parte de Sevilla me la llevo en el corazón", cerró con un video en su cuenta de instagram de los años jugados en el Betis.