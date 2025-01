Gonzalo Tapia: su alegría por llegar a River y el jugador que fue clave para su rápida adaptación

Para comenzar, Gonzalo Tapia reconoció que desde una temprana edad sigue al Millonario: "Desde chico veo partidos de River, el Monumental lleno... es una maravilla cómo juega River también. Uno se pone a pensar si podía estar allí algún día. Y hoy se cumplió".

Sobre la importancia de Paulo Díaz, su compatriota que conoce a la perfección el club, contó: "Paulo es un grandísimo compañero y persona. Me recibió muy bien, me ayudó en la adaptación, pero nos conocíamos de antes".

A la hora de hablar su traspaso a uno de los clubes más importantes de nuestro país, añadió: "Fue todo muy rápido. Estoy muy feliz de estar desde el comienzo de la pretemporada con el grupo. Tengo un poco de ansiedad y nerviosismo, pero ya estoy ganando ritmo. Al principio me costó el cambio, pero a medida que pasan los días uno se va adaptando y adecuando. Los compañeros ayudan, es un grandísimo grupo".

Al ser consultado sobre sus características dentro del campo, Gonzalo Tapia no dudó y soltó: "Soy un jugador que puede jugar de doble punta, izquierda, derecha, por dentro... no tengo una posición definida. Vengo a aportar mi granito de arena y hacer lo que el entrenador me pida, donde me vea mejor".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1877047729915887744&partner=&hide_thread=false



Las incorporaciones de River para el 2025

Enzo Pérez (Estudiantes de La Plata)

Lucas Martínez Quarta (Fiorentina - Italia)

Gonzalo Tapia (Universidad Católica - Chile)

(Universidad Católica - Chile) Giuliano Galoppo (San Pablo - Brasil)

Matías Rojas (Inter Miami - Estados Unidos)

