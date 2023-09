Gonzalo Rehak y una linda chance de ser titular en el Deportivo Maipú

El guardametas que llegó de Independiente de Avellaneda jugará en lugar de Juan Pablo Cozzani quien acumuló su quinta tarjeta amarilla ante Deportivo Madryn.

Rehak-.jpg Gonzalo Rehak tendrá una chance importante de ser titular por la suspensión de Jua Pablo Cozzani y está feliz de poder jugar.

Rehak se refirió a esta chance y aseguró: "El año pasado me tocó jugar algunos partidos por la lesión que sufrió Juan Pablo Cozzani y me fue bien. El arquero cuando no le toca jugar tiene que estar preparado para cuando llega la chance. Ahora vamos aprovechar la posibilidad que se nos presenta".