Gonzalo Mottes, el mendocino que ascendió a Primera con Aldosivi, fue picante: "Los medios nos subestimaron"

-¿Qué significó para vos ascender a Primera?

-Sentí una felicidad plena, la realidad es que toda mi vida soñé con jugar en primera división o creo que es el motivo por el cual muchos arrancamos, prender la tele y ver quienes jugaban contra River o Boca, quién clasificaba a copas. Es un logro que quería conseguir desde que me fui de Mendoza a Buenos Aires y que lo pueda cumplir rodeado de toda mi familia no tiene precio.

-¿Fue más festejado el título porque muchos daban a los tucumanos como candidatos para subir?

-El festejo del título fue una locura, metimos una caravana de casi cinco horas hasta el Puerto. Los medios por ahí nos subestimaron porque no hablaban de nosotros, sino que hablaban de Chicago, de San Telmo y de San Martín de Tucumán. Nosotros estuvimos entre los primeros cinco puestos todo el año, es verdad que agarramos la punta faltando 40 segundos con ese gol de Brown de Adrogué, pero fuimos muy regulares a lo largo del año, entonces creo que fuimos unos justos campeones. Festejamos un montón, pero creo que el desahogo fue cuando le ganamos a San Telmo y nos enteramos que Brown le había sacado el empate a Chicago, se vivió con una euforia casi a la altura del titulo.

-¿Cuál es el secreto del plantel del Tiburón?

-No sé si hay un secreto, no hay figuras, es raro en un equipo que asciende que no haya jugadores de renombre, hoy sí hablan de Colazo, Laméndola, Sosa, pero sólo Carranza era destacado y Juani Sills, pero somos un grupo de pibes, muchos de mis compañeros han llegado a préstamo de clubes sin haber debutado en Primera. Hoy por ejemplo Colazo se va siendo el goleador de la Primera Nacional, pero venía de jugar en Brown de Madryn y en San Martín de Tucumán, al igual que Rochi González. En mi caso tuve la suerte de salir campeón en Venezuela, pero nunca fui jugador de renombre. Con ese perfil bajo al que le tocaba estar sumaba y al que no, siempre apoyaba.

-¿Cómo es Yllana como entrenador?

-Andrés es un loco lindo, un obsesionado por su trabajo, la verdad que vive para el fútbol, se alejó de sus tres hijas y de su esposa por estar trabajando acá, creo que las visita cada 15 o 20 días. Estar lejos de su familia se hace solo cuando te obsesiona algo, porque la verdad que Andrés no tiene la necesidad de hacerlo y a nosotros siempre nos transmitió mucha seguridad a la hora de los planteos de los partidos. A mí me ayudó mucho con un problema que tuve a mitad de año, entonces yo dije que me debo a él, ya el año pasado me quiso llevar a San Martín de Tucumán, yo me fui a Táchira y la verdad que ahora nos volvimos a reencontrar después de tenerlo de coordinador en Gimnasia y Esgrima, lo aprecio como persona y como técnico

-Te sobrepusiste a una dura lesión en el mes de julio. ¿Eso te complicó el año?

-Venía de una campaña muy buena grupalmente e individualmente me sentía en un momento muy bueno de mi carrera y fue una lástima, fue muy duro porque hasta pensábamos que se me terminaba la temporada, pero quiero agradecerles a los kinesiólogos Hugo Kaia y a Juan Burgos y al médico Ariel Tofanari, que me dijeron que podía volver en dos meses y que llegaba para las últimas fechas del torneo, y así fue, acepté pasar por mucho dolor por querer estar.

-¿Qué te dijo tu papá, el Manucho, sobre el logro que tuviste?

-Mi viejo está orgulloso, la verdad que tuve estos dos años de salir campeón, de vivirlo con él en la cancha, este año fue distinto porque estuvo mi mamá, que la amo, también mi abuela y mis amigos y lo bueno es que fue acá en Argentina. Ojalá siga pasando esto, pero no es cosa de todos los días; mi viejo me dijo que lo disfrutara mucho, que siempre estarán para acompañarme.

-¿Qué decís de la campaña de Gimnasia y Esgrima, el equipo donde surgiste?

-Hizo una gran campaña, le agarró un bajón en un momento clave, nosotros lo tuvimos. Lamentablemente quedó fuera de la lucha por la final pero hizo un campañón, hace rato que se vienen haciendo bien las cosas en Gimnasia, tengo a mi amigo Nicolás Romano que la está rompiendo. Ojalá se le dé este año, pero va a meter ese puntapié para ascender y cuando se hacen las cosas bien es más fácil.

-¿Seguirás en Aldosivi y jugarás en Primera?

-Es muy pronto para decirlo, aún no he iniciado conversaciones, sería lindo seguir porque me siento querido y valorado

-¿Te gusta un campeonato de la Liga Profesional con 30 equipos?

-Es raro, pero ya me acostumbré a ver torneos largos de 27 o 28 equipos, entonces tampoco es tan atípico, se rumoreaba que se iba a bajar la cantidad de clubes para llegar a 20 que sería lo ideal, porque en el mundo no sé si hay otro formato así, pero hay que aceptarlo.

-¿A quienes les dedicaste la consagración en la Primera Nacional?

-Se los dediqué a mi abuela, a mis viejos, a mis representantes Carlos Granero y Leopoldo Balbín, que me ayudaron cuando no era nadie y cuando no tenía nada; a mi psicóloga Alumine Martín, a mis amigos de Mendoza y de Buenos Aires. A algunos los pude abrazar cuando terminó todo, también se los dedido a mis tíos y a mi abuelo Toto, que está en el cielo.

