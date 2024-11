Gimnasia y Esgrima con los goles de Luis Silba se ilusiona con el ascenso

Luis Silba.jpeg Luis Silba festeja con Jeremías Rodríguez Puch el pasaje a la siguiente instancia del Reducido. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El máximo artillero de Gimnasia y Esgrima dejó sus sensaciones tras el cotejo con Estudiantes y mostró su felicidad por la clasificación del Mensana a otra fase del torneo. "La verdad que estamos muy contentos por haber pasado a la siguiente instancia, por momentos se jugó bien. Somos un equipo duro y es lo que queremos reflejar dentro de la cancha", dijo.

"Volvimos a marcar un gol, que sirvió para que sigamos avanzando de ronda en este torneo. El equipo sigue dando pelea, ahora a descansar y pensar en el próximo rival", agregó el experimentado delantero.

La opinión de Luis Silba sobre los incidentes

Sobre los incidentes del final del partido, Silba fue claro y dijo: "Es lamentable y son situaciones que no deben suceder, seguramente en estos días lo hablaremos, pero hay algo que está mal y hay que replantearse varias cosas".

Luis Silba- Gimnasia y Esgrima....jpeg El Tanque Silba volvió a marcar un gol importante en Gimnasia y Esgrima. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

"La gente de Gimnasia y Esgrima impresionante, siempre nos brinda su cariño. Mis dos hijos son del Lobo", confesó Luis Silba. "La gente de Gimnasia y Esgrima impresionante, siempre nos brinda su cariño. Mis dos hijos son del Lobo", confesó Luis Silba.

"No me gusta ponerme un techo, siempre en el fútbol se puede dar mucho más. Voy a seguir dando el máximo", reconoció Luis Silba, el goleador de Gimnasia y Esgrima. "No me gusta ponerme un techo, siempre en el fútbol se puede dar mucho más. Voy a seguir dando el máximo", reconoció Luis Silba, el goleador de Gimnasia y Esgrima.

"Hay que ir paso a paso, veremos al rival que enfrentaremos y buscaremos hacer un buen papel para seguir dando lucha en este Reducido", aseguró Luis Silba. "Hay que ir paso a paso, veremos al rival que enfrentaremos y buscaremos hacer un buen papel para seguir dando lucha en este Reducido", aseguró Luis Silba.