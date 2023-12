Gonzalo Montiel y un sueño postergado: "todavía no es el momento" de volver a River Plate

Gonzalo-Montiel.jpg Los hinchas del Millonario no podrán ver a Gonzalo Montiel vistiendo la camiseta de la banda roja.

El lateral de la Selección argentina Gonzalo Montiel descartó un posible regreso a River en el actual mercado de pases al afirmar que “todavía no es el momento”, pese a los rumores que habían ilusionado a los hinchas del conjunto de Núñez.

Volvé ayer, Montiel querido. River siempre va a ser tu casa. pic.twitter.com/HYwWNLe4jZ — SpiderCarp (@SpiderCarp23) December 19, 2023

“Todavía no es el momento de volver. Estoy en Nottingham Forest, entrenando, cuando me toque tengo que estar preparado. En algún momento voy a volver a River”, expresó Montiel en declaraciones a D Sports Radio.

Sobre su presente en Inglaterra, indicó: “Sigo entrenando, como siempre, luchándola para estar a disposición cuando me toque. Siempre con la cabeza firme, tratando de llevarla bien. Estoy con Nicolás Domínguez, que vive al lado de mi casa”.

Si bien los rumores de una posible vuelta habían alimentado el sueño de los hinchas del Millonario, el propio Jorge Brito, presidente de la institución, se había encargado de negar la chance.

“Nos encantaría que pudiera estar acá, pero hay que ser respetuosos y no generar ilusión a la gente con cosas que hoy no se pueden materializar. El día que se pueda, haremos los esfuerzos que se deban hacer. Somos conscientes de la talla, pero no hay nada de cierto al respecto. Lo primero es la voluntad del jugador”, había manifestado Brito días atrás.