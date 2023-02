Gonzalo Klusener y el lindo desafío de jugar en Deportivo Maipú

Kusene Maipú..jpg Gonzalo Klusener junto a Sambueza, otro de los jugadores experimentados de Maipú. Foto: Deportivo Maipú

El futbolista de 39 años, quien tiene un gran recorrido en el fútbol, en Mendoza jugó en Independiente Rivadavia y volvió al Deportivo Maipú.

El jugador que se inició en Estudiantes de La Plata arrancó diciendo: "Estoy disfrutando el día a día en el Deportivo Maipú, disfruto mucho los entrenamientos, hay muchos jóvenes. Estoy contento de estar en este club, la verdad que me recibieron muy bien".

"Me siento muy ilusionado con este equipo y la verdad que lo veo bien. Ahora hay que trasladarlo a la cancha en el inicio del torneo, que es lo más difícil", agregó Klusegol.

Con respecto al debut con Chaco For Ever y el fixture que tendrán en esta nueva temporada, dijo: "Todos los partidos son duros en esta división, nos toca arrancar de local, esperemos poder dar lo mejor y conseguir un triunfo. Es una categoría muy pareja, todos los jugadores entramos a la cancha y nos preparamos para ganar".

gonza klusener..jpg Gonzalo Klusener en uno de los entrenamientos se probó de arquero y lo hizo muy bien. Foto: Deportivo Maipú

Con respecto a su experiencia en el fútbol, mencionó: "He aprendido de todos los compañeros que he tenido en distintos clubes y disfruto los momentos. Con la trayectoria no hay asegurado un lugar en un equipo, hay que demostrarlo en la cancha teniendo un buen rendimiento. Me siento un jugador competitivo y vamos a dar lo mejor en la cancha".

Kluse.jpg Gonzalo Klusener tiene un recorrido muy importante en el fútbol. Foto: Deportivo Maipú

El que conoce a Gonzalo Klusener sabe que ha dejado todo en cada club que le tocó jugar. "Trato de no guardarme nada, con el corazón siempre digo que das un plus más, siempre he sido muy trasparente y honesto en esta profesión. Ojalá podamos tener un buen campeonato con Deportivo Maipú, tengo un lindo desafío".

Maipu.JPG

"Estoy muy contento de volver a estar en Mendoza, la gente es muy cálida conmigo y mi familia. Esperemos devolver la confianza a Maipú con buenos partidos, triunfos y si viene con goles muchísimo mejor", cerró el jugador que cuando habla la tiene muy clara y no se guarda nada.