Godoy Cruz vs. Rosario Central por la Liga Profesional: cambio de horario por pedido de Seguridad

godoy cruz 1.jpg Godoy Cruz recibirá a Rosario Central el miércoles 12 a las 17.

El cambio anunciado es que el encuentro que estaba programado para las 19 se iniciará a las 17, es decir con luz natural, lo que seguramente ayude, por más que terminará de noche, al operativo de seguridad diagramado.

Este encuentro será el último para el Tomba antes del receso que se extenderá hasta el 21 de julio.

Además de Godoy Cruz vs. Rosario Central tambien han sido reprogramados los partidos Riestra vs. River, Boca vs. Vélez y Atlético Tucumán vs. Defensa y Justicia.

La 5ta. fecha de la Liga Profesional

Miércoles 12 de junio

17.00 Godoy Cruz – Rosario Central (TNT Sports) Árbitro: Ariel Penel

19.00 Argentinos – Central Córdoba (ESPN Premium) Árbitro: Nazareno Arasa

21.15 Independiente- Banfield (ESPN Premium) Árbitro: Nicolás Ramírez

21.15 Gimnasia – Barracas Central (TNT Sports) Árbitro: Andrés Gariano

Jueves 13 de junio

15.00 Deportivo Riestra – River (TNT Sports) Árbitro: Hernán Mastrángelo

19.00 Tigre – Belgrano (ESPN Premium) Árbitro: Sebastián Zunino

19.00 Sarmiento – Estudiantes (TNT Sports) Árbitro: Jorge Baliño

21.15 Lanús – Racing (TNT Sports) Árbitro: Leandro Rey Hilfer

21.15 Newell’s – Instituto (ESPN Premium) Árbitro: Nicolás Lamolina

Viernes 14 de junio

19.00 Talleres – Platense (TNT Sports) Árbitro: Fernando Espinoza

19.00 Boca – Vélez (ESPN Premium) Árbitro: Fernando Echenique

Sábado 15 de junio