La tarde a pleno sol fue una invitación para disfrutar al aire libre, y en particular para ver fútbol. La cita era en el estadio Malvinas Argentinas y la parcialidad del Godoy Cruz dijo presente y a medida que se acercó la hora de inicio comenzó a pintar de azul y blanco el Parque.

Tomba Poco a poco la Popular Sur se fue poblando de hinchas de Godoy Cruz. Cristian Lozano

Si bien numéricamente no hubo una gran convocatoria, el fervor de los hinchas no se pierde y las banderas y el aliento no le faltaron al equipo del Gato Oldrá.