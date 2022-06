Godoy Cruz metió un triunfazo de la mano de Favio Orsi y Sergio Gómez

►TE PUEDE INTERESAR: Godoy Cruz vs. Racing Club: las mejores imágenes del Malvinas Argentinas

Favio Orsi- Sergio Gómez godoy Cruz uno.jpg La dupla técnica rescataron el esfuerzo de sus jugadores para lograr la primera victoria. Foto: Martín Pravata (UNO)

Favio Orsi tomó la palabra en la conferencia de prensa y manifestó: "Creo que el triunfo es justo, merecimos ganar y me pone contento este triunfo, por los jugadores. Hicieron un gran esfuerzo para elaborar esta victoria ante Racing, uno de los mejores equipos del fútbol argentino, que tiene mucha precisión en los pases".

Sergio Gómez, por su parte, consideró: "Es un triunfo que vale muchísimo. El fútbol tiene que ver con seguir intentando cuando no salen las cosas. Nosotros, en el partido con Platense, merecimos llevarnos algo y no nos llevamos nada por dos penales que nos cobraron". Los jugadores hicieron un gran partido. En el fútbol a veces no se obtiene lo que se merece y nosotros en este encuentro, lo que hicimos en la cancha, quedó reflejado en el resultado".

Sobre los refuerzos

Favio Orsi se refirió a la posibilidad de seguir incorporando refuerzos. Hasta ahora se han sumado el arquero Diego Rodríguez, el defensor Pier Barrios, quienes debutaron ante Racing, y el delantero Cristian Chávez, quien estuvo en el banco de suplentes y no ingresó. "Siempre buscamos enriquecer al plantel con jugadores que vengan a potenciar a este equipo. Diego Rodríguez y Pier Barrios tuvieron un buen debut en el primer partido que jugaron".

Diego rodríguez y Nelson Acevedo.jpg Diego Rodríguez uno de los refuezos tuvo un gran partido Foto: Martín Pravata (UNO)

Sin Negri para visitar a Central

Godoy Cruz se presentará ante Rosario Central. El choque entre el Tomba y el Canalla, por la 3ª fecha de la Liga Profesional, se jugará el próximo jueves 16 de junio, desde las 19, en el Gigante de Arroyito. En este compromiso no podrá estar el defensor Franco Negri, quien se fue expulsado ante Racing.