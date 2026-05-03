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PRIMERA NACIONAL

Godoy Cruz le gana 1 a 0 Deportivo Morón con gol de Axel Rodríguez en el primer tiempo

Godoy Cruz recibe a Deportivo Morón en el Feliciano Gambarte por la 12ª fecha de la Zona A, con arbitraje de Maximiliano Manduca

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Axel Rodríguez abrió la cuenta para Godoy Cruz frente al Deportivo Morón por la 12ª fecha de la Primera Nacional.

Axel Rodríguez abrió la cuenta para Godoy Cruz frente al Deportivo Morón por la 12ª fecha de la Primera Nacional.

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Godoy Cruz juega contra el puntero Deportivo Morón por la 12ª fecha de la Zona A del torneo de Primera Nacional buscando romper una racha de tres encuentros sin triunfos.

El partido tiene como escenario el estadio Feliciano Gambarte y el arbitraje estará a cargo de Maximiliano Manduca. Se puede seguir en vivo por Radio Nihuil y por en la plataforma LPF Play.

El comienzo del juego muestra a ambos muy movedizos y buscando el arco rival, generando un buen espectáculo futbolístico.

GOL DE GODOY CRUZ- A los 10' un centro al segundo palo encontró sólo a Axel Rodríguez, y el delantero sólo tuvo que empujarla para abrir el marcador y poner en ventaja al Tomba.

De inmediato los dirigidos por Mariano Toedtli se plantaron en plena ofensiva generando muchas jugadas que podrían estirar la ventaja para el dueño de casa.

Embed - Antes del inicio del juego entre Godoy Cruz y Morón, el ex Tomba Ezequiel Bullaude fue homenajeado

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