Godoy Cruz le gana 1 a 0 Deportivo Morón con gol de Axel Rodríguez en el primer tiempo

El partido tiene como escenario el estadio Feliciano Gambarte y el arbitraje estará a cargo de Maximiliano Manduca. Se puede seguir en vivo por Radio Nihuil y por en la plataforma LPF Play.

El comienzo del juego muestra a ambos muy movedizos y buscando el arco rival, generando un buen espectáculo futbolístico.