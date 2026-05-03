Godoy Cruz juega contra el puntero Deportivo Morón por la 12ª fecha de la Zona A del torneo de Primera Nacional buscando romper una racha de tres encuentros sin triunfos.
Godoy Cruz le gana 1 a 0 Deportivo Morón con gol de Axel Rodríguez en el primer tiempo
Godoy Cruz recibe a Deportivo Morón en el Feliciano Gambarte por la 12ª fecha de la Zona A, con arbitraje de Maximiliano Manduca
El partido tiene como escenario el estadio Feliciano Gambarte y el arbitraje estará a cargo de Maximiliano Manduca. Se puede seguir en vivo por Radio Nihuil y por en la plataforma LPF Play.
El comienzo del juego muestra a ambos muy movedizos y buscando el arco rival, generando un buen espectáculo futbolístico.
► GOL DE GODOY CRUZ- A los 10' un centro al segundo palo encontró sólo a Axel Rodríguez, y el delantero sólo tuvo que empujarla para abrir el marcador y poner en ventaja al Tomba.
De inmediato los dirigidos por Mariano Toedtli se plantaron en plena ofensiva generando muchas jugadas que podrían estirar la ventaja para el dueño de casa.